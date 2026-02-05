بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب

شهدت أسعار الذهب عالميًا اليوم الخميس تراجعًا بنسبة 2.55%، لتسجل نحو 4840 دولارًا للأونصة، مقارنة بـ 4980 دولارًا للأونصة بنهاية تعاملات أمس، بانخفاض قدره 140 دولارًا بعد أن سجل قفزات تاريخية.

وأوضح خبراء خلال حديثهم مع "مصراوي" أن التراجع الحالي في الأسعار يعد حركة طبيعية، مدفوعًا بتأثيرات ترشيح كيفن وارش لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، وتطورات المشهد السياسي العالمي، خاصة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين أن الأسواق لم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار الكامل وأن تحركات الذهب لا تزال مرتبطة بالأخبار السياسية والاقتصادية.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن التراجع الحالي في أسعار الذهب يُعد تراجعًا طبيعيًا وحركة صحية في السوق، مؤكدًا أن التحركات الأخيرة للأسعار لا تدعو للقلق.

وأوضح أن الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، ثم أعقبها تراجع حاد، لم تكن تحركات طبيعية.

وأشار نجلة إلى أن ترشيح كيفن وارش لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي كان له تأثير مباشر على الأسواق، لافتًا إلى أن وارش معروف بتشدده تجاه التضخم، وهو ما يعني احتمالية رفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها عند مستويات مرتفعة، الأمر الذي شكل صدمة للأسواق ودفع أسعار الذهب للانخفاض، وكان ذلك أحد أسباب التراجع الأخير.

وأضاف أن وجود مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة يسهم أيضًا في الضغط على أسعار الذهب، موضحًا أن تحسن الأجواء السياسية وتقدم المفاوضات ينعكس عادةً سلبًا على المعدن النفيس، مؤكدًا أن تحركات الذهب الحالية تعتمد بشكل كبير على الأخبار والتطورات السياسية.

ومن جانبه، أكد سيد زكريا، أمين اللجنة النقابية لصياغ مصر، أن تراجع أسعار الذهب عالميًا يرجع إلى حالة من الهدوء النسبي في الأوضاع السياسية، إلى جانب وجود مفاوضات بين إيران ودونالد ترامب الرئيس الأمريكي، وهو ما أثر على الأسعار.

وأوضح زكريا أن الأسواق لم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار الكامل في أسعار الذهب، مشيرًا إلى أن استمرار التقلبات يظل مرتبطًا بالتطورات السياسية والاقتصادية العالمية.

