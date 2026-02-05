مباريات الأمس
مصدر بالأهلي يكشف سبب تعديل موعد سفر الفريق إلى الجزائر

كتب-مراسل مصراوي:

01:28 م 05/02/2026 تعديل في 01:39 م
أجل الأهلي موعد سفر الفريق الأول لكرة القدم إلى الجزائر، استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل، في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على شبيبة القبائل الجزائري، في التاسعة مساء السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وكان من المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة، صباح اليوم الخميس، لكن ييس توروب المدير الفني للفريق قرر تعديل الموعد.

وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "بعثة الفريق ستتحرك من مطار القاهرة في الرابعة عصر اليوم الخميس، وتم إبلاغ لاعبي الفريق بالقرار، مساء يوم الثلاثاء الماضي".

وأضاف: "السبب هو أن توروب كان يرغب في إقامة مران استشفائي للاعبي الفريق صباح اليوم، بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية من التدريبات أمس الأربعاء".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بعثة الأهلي الأهلي والأهلي وشبيبة القبائل سفر الأهلي

