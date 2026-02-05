أول صور للسوق الحضاري الجاري تجهيزه بديلاً لشارع العريش

تصوير- نادر نبيل:

كشف المهندس حامد سلامة، أن محافظة الجيزة تعمل حاليًا على تجهيز سوق حضاري بديل للسوق الموجود في شارع العربش، وذلك في إطار جهود المحافظة لعودة الانضباط والنظام في الشوارع.

وأشار "سلامة"، في تصريحات لمصراوي، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة المحافظة لتحسين البيئة التجارية وتوفير أماكن منظمة وآمنة للتجار والمواطنين، مع الحفاظ على سهولة الحركة وراحة المارة.

وأكد أنه سيتم توفير كافة الخدمات الأساسية في السوق الجديد، بما يسهم في تعزيز تجربة التسوق وحماية المظهر الحضاري للمنطقة، موضحًا أن العمل يجري بوتيرة متسارعة للانتهاء من التجهيزات في أقرب وقت ممكن.

كان كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن هناك خطة متكاملة لإعادة الانضباط إلى شارع العريش والشوارع المحيطة به، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على مواجهة العشوائيات بشكل مكثف، مضيفا:"الشوارع دي هترجع زي زمان".

هيرجعوا زي زمان.. مصدر: إعادة الانضباط لشارع العريش بالجيزة والمناطق المحيطة