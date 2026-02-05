الصحة توضح أعراض "التوتر الشديد".. وتقدم إرشادات للتعامل معه

حددت وزارة الصحة والسكان عددًا من العلامات للإصابة بـ"التوتر الشديد"، محذرة من تجاهلها لما قد يترتب عليها من آثار سلبية على الصحة الجسدية والنفسية.

وذكرت الوزارة في منشور توعوي، أن من أبرز أعراض التوتر الشديد: الصداع أو الشعور بالدوخة، وآلام العضلات، واضطرابات المعدة، وآلام الصدر، إلى جانب زيادة معدل ضربات القلب.

وأضافت أن استمرار التوتر لفترات طويلة قد يؤدي إلى أعراض أكثر حدة، تشمل سرعة الانفعال، واضطرابات النوم سواء بكثرته أو قلته، وتغير الشهية، وتجنب أماكن أو أشخاص معينين، فضلًا عن اللجوء إلى التدخين أو تعاطي المخدرات كوسيلة خاطئة للتعامل مع الضغوط.

وأكدت وزارة الصحة أنه في حال المعاناة من أعراض التوتر الشديد، يجب عدم التردد في طلب المساعدة، مشددة على أن استشارة مختص نفسي تمثل خطوة مهمة للاطمئنان على الحالة الصحية النفسية.

وشددت على أهمية طلب المساعدة المتخصصة عند الشعور باستمرار هذه الأعراض.

وأتاحت الوزارة خدمات الاستشارات النفسية من خلال الخط الساخن 105، أو عبر المنصة الإلكترونية للاستشارات النفسية على الموقع: هنا