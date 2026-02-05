قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مصدر، الخميس، إن جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن بدأت في نقل موارد عسكرية تشمل صواريخ وطائرات مسيّرة، استعدادا لهجمات محتملة على أهداف أمريكية في حال تعرض إيران لهجوم.

وحذرت تقديرات أمنية إسرائيلية، من أن الحوثيين قد يشنون هجمات جديدة على إسرائيل في حال شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية ضد إيران.

وأوضحت التقديرات، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال إطلاق الحوثيين للصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل في حال اندلاع مواجهة مباشرة بين واشنطن وطهران، مشيرة إلى أن الجماعة اليمنية قد تنضم إلى القتال إلى جانب الحرس الثوري الإيراني.

وفي سياق متصل، ذكرت البث العبرية أن مصدرا في أحد الفصائل اليمنية المناهضة للحوثيين نقل معلومات إلى الإدارة الأمريكية تشير إلى استعدادات عملية لاستئناف الهجمات على السفن الأمريكية في البحر الأحمر والخليج العربي.

وأشار المصدر، إلى أن الحوثيين بدأوا بالفعل نقل الموارد العسكرية، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة، تحضيراً لهجمات مستقبلية على أهداف أمريكية.

وأكدت البث العبرية، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، عقد خلال الأيام الأخيرة مشاورات خاصة تناولت "التهديد الحوثي"، موضحة أنه وده قيادة العمق العسكري بـ"الاستعداد والمصادقة مجددا على بنك الأهداف في اليمن"، بالتعاون مع شعبة الاستخبارات وسلاح الجو الإسرائيلي.

في أثناء ذلك، تستعد الولايات المتحدة وإيران لعقد جولة مفاوضات في سلطنة عمان يوم غد الجمعة، استجابة لمطلب إيراني يقضي بجعل الحوار ثنائيا ومركّزا على الملف النووي فقط.

وبحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس"، مارست عدة دول في الشرق الأوسط ضغوطا مباشرة على البيت الأبيض لعدم إلغاء اللقاء، خشية أن يؤدي انهيار الحوار إلى تصعيد أوسع.

ويتمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأربعة مطالب رئيسية تشمل التخلي عن البرنامج النووي، ووقف تطوير الصواريخ، وعدم دعم الوكلاء الإقليميين، ومعاملة المتظاهرين.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن، ترامب شدد مرارا على أن امتلاك إيران لسلاح نووي يمثل خطا أحمر، موضحا أن واشنطن تواصل المسار الدبلوماسي مع الإبقاء على الخيار العسكري مطروحا.