بالأسماء.. وزير الأوقاف يجري حركة تنقلات محدودة ببعض المديريات

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، حركة تغييرات محدودة بعدد من المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك ضمن حرص الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، على ضخ دماء جديدة في مفاصل العمل الدعوي، ومد المديريات الإقليمية بقيادات واعدة لتنشيط العمل بالمساجد.

وجاءت حركة التنقلات على النحو التالي:

- تكليف الشيخ ياسر حلمي محمد أبو غياتي - بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف القاهرة.

- تكليف الدكتور أيمن محمد خضر حلاوة، بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف السويس.

- تكليف الدكتور سعيد حامد مبروك أحمد، وكيل مديرية القاهرة، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية بني سويف.