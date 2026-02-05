إعلان

بالأسماء.. وزير الأوقاف يجري حركة تنقلات محدودة ببعض المديريات

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:10 م 05/02/2026

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، حركة تغييرات محدودة بعدد من المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك ضمن حرص الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، على ضخ دماء جديدة في مفاصل العمل الدعوي، ومد المديريات الإقليمية بقيادات واعدة لتنشيط العمل بالمساجد.

وجاءت حركة التنقلات على النحو التالي:

- تكليف الشيخ ياسر حلمي محمد أبو غياتي - بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف القاهرة.

- تكليف الدكتور أيمن محمد خضر حلاوة، بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف السويس.

- تكليف الدكتور سعيد حامد مبروك أحمد، وكيل مديرية القاهرة، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية بني سويف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف حركة تنقلات الاوقاف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زوجة تتخلص من شريك حياتها بمساعدة أشقائه في أسيوط والمحكمة تعاقبهم
أخبار المحافظات

زوجة تتخلص من شريك حياتها بمساعدة أشقائه في أسيوط والمحكمة تعاقبهم
ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
اقتصاد

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
تناول القهوة يوميا.. هل يحمي كليتك أم يضرها؟
نصائح طبية

تناول القهوة يوميا.. هل يحمي كليتك أم يضرها؟
تاجرة مخدرات وعطار وملاكم.. مهن نجوم دراما رمضان 2026
زووم

تاجرة مخدرات وعطار وملاكم.. مهن نجوم دراما رمضان 2026
بعد رقصها مع العوضي.. 20 صورة بإطلالات أنيقة لـ رحمة محسن
زووم

بعد رقصها مع العوضي.. 20 صورة بإطلالات أنيقة لـ رحمة محسن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت