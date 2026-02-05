إعلان

"السكة الحديد" ترد على واقعة "حشرات البق" بقطار أسوان

كتب : محمد نصار

02:18 م 05/02/2026

السكة الحديد

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ممثلة في شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة بيانا إعلاميا حول ما أثير عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن الشكوى المقدمة على العربة رقم (10) بالقطار رقم 2008 (الإسكندرية / (أسوان) بتاريخ 1/2/2026 والتي تتضمن وجود بعض حشرات "بق" وذلك أثناء تحركه من الإسكندرية في طريقه إلى أسوان.

وأوضحت الشركة عددًا من الحقائق:-

1- العربة المشار اليها تم دخولها للخدمة بعد اجراء عمره لها بورشة كوم ابي راضي في فبراير ۲۰۲۵ وتم تشغيلها على القطار رقم (۹۱۳) ومنذ دخولها للخدمة وحتى تاريخ الشكوى لم يرصد عليها أي شكاوي سواء بق أو أي حشرات.

2- القطار تحرك برقم ۹۱۷ من القاهرة الى الإسكندرية بتاريخ 31/1/2026 ولم يتم رصد أي شكاوي خلال هذه الرحلة.

3- تم استكمال رحلة القطار من الإسكندرية الى اسوان برقم ۲۰۰۸ حيث تم رصد الشكوى المشار اليها قبل دخول القطار محطة بني سويف.

4- فور تلقى الشكوى تم مقابلة القطار بواسطة طاقم المكافحة بمحطة أسيوط وإجراء مكافحة سريعة للعربة والقطار بالكامل.

5- كما تم إعادة أعمال المكافحة المركزة للقطار بالكامل مع التركيز على العربة المشار اليها أثناء تواجده بموقع أسوان علمًا بأنه لم يتم رصد أي شكوى بهذا الخصوص من قبل.

6- بتاريخ 1/2/2026 تحرك القطار من اسوان الى القاهرة (ورشة الإسباني) ولم يرصد أي شكوى عليه حيث تم مقابلة القطار بالورشة بواسطة لجنة من الشركة وخدمة العملاء ومسئولي الورشة ولم يتم رصد وجود أي حشرات بالقطار أو العربة المشار إليها.

7 - تؤكد الشركة أن هذا الحدث حادث طارئ وكافة قطارات السكك الحديدية يتم تطهيرها وأعمال النظافة بها على مدار الساعة لتقديم أعلى مستوى الخدمة لجمهور الركاب لتتواكب مع النهضة الكبيرة التي يعيشها قطاع السكك الحديدية.

السكة الحديد حشرات البق قطار أسوان

