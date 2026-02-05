طعنه بخنجر.. مقتل طالب جامعي على يد مسجل خطر فى الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قُتل شاب على يد مسجل خطر واثنين آخرين طعنًا بخنجر في الرقبة أثناء توجهه لشراء دواء من إحدى الصيدليات بمنطقة أبو تلات غربي الإسكندرية.

كان قسم شرطة العامرية أول تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد وجود مصاب بطعنة في الرقبة بمنطقة أبو تلات بالكيلو 22 بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي.

وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن المجني عليه "أ.هـ.ق" طالب جامعي كان في طريقه إلى إحدى الصيدليات بشارع الفنون الجميلة بمنطقة أبو تلات لشراء دواء.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الأول "م.أ.خ" مسجل خطر واثنين آخرين هم كل من "م.أ.م" و"م.ال.ع" تشاجروا مع المجني عليه، وأخرج الأول سلاح أبيض "خنجر" من ملابسه وطعن المجني عليه بجوار الرقبة، وفروا هاربين.

جرى نقل المجني عليه إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.