تفاصيل زيارة وزير الري لمحافظة بني سويف

أجرى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم زيارة لمحافظة بنى سويف، لتفقد حالة المنظومة المائية بالمحافظة ومشروعات الوزارة بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

وبحسب بيان الري ناقش سويلم مع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة، حيث أكد على قيام الوزارة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة للزمامات الزراعية ومحطات مياه الشرب بنطاق محافظة بنى سويف.

كما أكد الدكتور سويلم حرصه على متابعة كافة مشروعات الوزارة بالمحافظات للاطمئنان على أعمال تطهيرات الترع والمصارف وصيانة وتشغيل محطات الرفع وتأهيل المنشآت المائية فى إطار الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي المقبل.

وتفقد الدكتور سويلم مواقع عدد من مشروعات الوزارة بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم المرور على عملية تأهيل ترعة الشراهنة البحرية وفروعها بزمام هندسة ري ببا التابعة للإدارة العامة لري بني سويف، بالمرور على موقع كيلو ٥.٠٠ ونهاية ترعة الشراهنة البحرية، وموقع فم ترعة أبو رمح.

ووجه الدكتور سويلم بسرعة نهو الملاحظات الواردة بتقرير قطاع التفتيش الفنى والمالى والإدارى بشأن الأعمال المنفذة، والإفادة بنهو هذه الملاحظات خلال إسبوع من تاريخه.

وعقب ذلك تفقد الدكتور سويلم يرافقه الدكتور غنيم مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة بنى سويف.

كما عقد سويلم اجتماعا مع رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى ببنى سويف، ومديرى العموم والمهندسين بالإدارة، ثم التقى بالعاملين، متوجهاً بالشكر للمهندسين والعاملين على جهودهم الكبيرة فى إدارة وتوزيع المياه بكفاءة بزمام المحافظة.

وأكد سويلم حرصه على المرور على الطبيعة لمتابعة أعمال الوزارة بكافة المحافظات، ولقاء العاملين والحوار معهم، مع تقييم أداء الإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات وتحفيز العاملين بها لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المنظومة المائية وإستيفاء طلبات المنتفعين، مشددا على صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى للمستحقين من العاملين المتميزين فقط بما يحقق النزاهة والشفافية لصالح منظومة العمل.

