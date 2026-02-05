مباريات الأمس
بعد استبعاده.. محمد عواد ينفذ عقوبة الزمالك (صور)

كتب : محمد خيري

12:06 م 05/02/2026
    محمد عواد يخوض تدريبات منفردة

يواصل محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء تدريباته الفردية، وذلك تنفيذًا للعقوبة التي وقّعها الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة معتمد جمال، باستبعاده من التدريبات الجماعية خلال الفترة الحالية.

وجاء قرار العقوبة بعد رفض الحارس الجلوس على دكة البدلاء في مباراة الزمالك أمام المصري، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث طالب بالمشاركة أساسيًا في اللقاء.

ووفقا لمصدر مطلع أكد أن محمد عواد عقد جلسة مؤخرًا مع جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، طالب خلالها بالموافقة على رحيله عن الفريق، إلا أنه لم يصل إلى إدارة الزمالك حتى الآن أي عرض رسمي للتعاقد مع الحارس.

ومن المنتظر أن يعود محمد عواد للمشاركة في التدريبات الجماعية مرة أخرى، عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة الموقعة عليه، وفقًا لقرارات الجهاز الفني.

محمد عواد عقوبة الزمالك نادي الزمالك

