إعلان

بـ"طعنة في القلب".. قصة مقتل شاب على يد زوجته بعد شهرين من الزفاف بالشرقية

كتب : عاطف مراد

01:49 م 05/02/2026

جثة - أرشفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لم يمضِ على زواج حسن ووفاء أكثر من شهرين، حتى تحولت الخلافات الزوجية لجريمة مأساوية بالشرقية، راح ضحيتها الزوج على يد زوجته بطعنة نافذة في القلب أودت بحياته في الحال.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية ومصادر مختلفة، نرصد تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته بمحافظة الشرقية عام 2019.

بدأت القصة حين أراد "حسن" في الزواج مرة أخرى بعد تجربة زواج فاشلة انتهت بالانفصال، وتعرف على وفاء، ربة منزل تصغره بعامين، سبق لها الزواج ولديها طفلان، وانفصلت عن زوجها السابق بسبب خلافات أسرية.

وفي مطلع عام 2019، أتم حسن زواجه من وفاء وأقاموا معًا بالطابق الثاني في منزل أسرة الزوج، وبدت الحياة الزوجية في بدايتها مستقرة، إلا أن الخلافات سرعان ما ظهرت وتحولت إلى مشاحنات متكررة.

بدأت المتهمة في افتعال المشاكل بسبب مطالبة حسن بمنحها المال، بينما كان هو يرفض ذلك، متمسكًا برعاية والديه المريضين.

تصاعدت الخلافات حتى وصلت إلى ذروتها في الخميس الأخير من أغسطس 2019، وفور عودة حسن من عمله، طلب من زوجته مغادرة المنزل والإقامة في منزل والدها حتى تهدأ الأوضاع، إلا أنها رفضت خوفًا من نظرة المجتمع.

وأثناء المشادة الكلامية بينهما أخرجت الزوجة سكينًا كانت تختبئه بين طيات ملابسها وسددت له طعنة نافذة في القلب، أودت بحياته قبل وصوله للمستشفى.

حاولت وفاء إخفاء أدلة الجريمة؛ مسحت الدم وأخفت مصوغاتها الذهبية وأموالها محاولة الهرب، لكن أسرة الزوج منعتها حتى حضرت الشرطة وضبطتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقتل شاب على يد زوجته الشرقية الخلافات الزوجية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد صفقة "البيع الكبرى" قبل الهبوط.. صندوق فيديليتي يستعد لشراء الذهب مجددًا
اقتصاد

بعد صفقة "البيع الكبرى" قبل الهبوط.. صندوق فيديليتي يستعد لشراء الذهب مجددًا
رمضان 2026.. نجوم ونجمات عادوا للسباق الدرامي.. يوسف الشريف أبرزهم
زووم

رمضان 2026.. نجوم ونجمات عادوا للسباق الدرامي.. يوسف الشريف أبرزهم

حالة الطقس اليوم الخميس.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
مصراوى TV

حالة الطقس اليوم الخميس.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
من يوميات الدار لحقيبة الموت.. 5 محطات سبقت رحيل "ضحى" -فيديو وصور
أخبار المحافظات

من يوميات الدار لحقيبة الموت.. 5 محطات سبقت رحيل "ضحى" -فيديو وصور
سمر نديم صاحبة دار "زهرة مصر" تكشف تفاصيل جديدة بعد مقتل "ضحى"
زووم

سمر نديم صاحبة دار "زهرة مصر" تكشف تفاصيل جديدة بعد مقتل "ضحى"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت