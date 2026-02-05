لم يمضِ على زواج حسن ووفاء أكثر من شهرين، حتى تحولت الخلافات الزوجية لجريمة مأساوية بالشرقية، راح ضحيتها الزوج على يد زوجته بطعنة نافذة في القلب أودت بحياته في الحال.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية ومصادر مختلفة، نرصد تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته بمحافظة الشرقية عام 2019.

بدأت القصة حين أراد "حسن" في الزواج مرة أخرى بعد تجربة زواج فاشلة انتهت بالانفصال، وتعرف على وفاء، ربة منزل تصغره بعامين، سبق لها الزواج ولديها طفلان، وانفصلت عن زوجها السابق بسبب خلافات أسرية.

وفي مطلع عام 2019، أتم حسن زواجه من وفاء وأقاموا معًا بالطابق الثاني في منزل أسرة الزوج، وبدت الحياة الزوجية في بدايتها مستقرة، إلا أن الخلافات سرعان ما ظهرت وتحولت إلى مشاحنات متكررة.

بدأت المتهمة في افتعال المشاكل بسبب مطالبة حسن بمنحها المال، بينما كان هو يرفض ذلك، متمسكًا برعاية والديه المريضين.

تصاعدت الخلافات حتى وصلت إلى ذروتها في الخميس الأخير من أغسطس 2019، وفور عودة حسن من عمله، طلب من زوجته مغادرة المنزل والإقامة في منزل والدها حتى تهدأ الأوضاع، إلا أنها رفضت خوفًا من نظرة المجتمع.

وأثناء المشادة الكلامية بينهما أخرجت الزوجة سكينًا كانت تختبئه بين طيات ملابسها وسددت له طعنة نافذة في القلب، أودت بحياته قبل وصوله للمستشفى.

حاولت وفاء إخفاء أدلة الجريمة؛ مسحت الدم وأخفت مصوغاتها الذهبية وأموالها محاولة الهرب، لكن أسرة الزوج منعتها حتى حضرت الشرطة وضبطتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة.