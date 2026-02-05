اختل توازنها.. مصرع فتاة إثر سقوطها من شرفة منزلها بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

لقيت فتاة مصرعها، اليوم الخميس، إثر إصابتها بكسور وجروح خطيرة، بعد أن سقطت من شرفة منزلها بإحدى قرى مركز المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بالحادث، وتبين أنه أثناء قيام "ن.خ" 20 سنة، بالوقوف في شرفة منزلها، اختل توازنها وسقطت من الطابق الثاني.

أسفر الحادث عن إصابة الفتاة بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وتوفيت في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.