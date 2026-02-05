وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري لمتابعة استقبال مصابي غزة

وزير الزراعة يبحث في "برلين" تعزيز التعاون مع كبرى الشركات الهولندية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، معبر رفح البري، في إطار متابعة الجهود المصرية المتعلقة بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وفي ضوء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق سلام شرم الشيخ.

ورافق الوزير خلال الزيارة اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وعدد من قيادات ومسؤولي وزارة الصحة.

وتابع وزير الصحة الإجراءات الخاصة باستقبال المصابين والحالات الإنسانية، وتيسير دخول المساعدات، والتأكد من جاهزية الأطقم الطبية والإدارية للتعامل مع مختلف الحالات.