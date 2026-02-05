إعلان

وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري لمتابعة استقبال مصابي غزة

كتب : أحمد جمعة

01:58 م 05/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري لمتابعة استقبال مصابي غزة (1)
  • عرض 5 صورة
    وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري لمتابعة استقبال مصابي غزة (3)
  • عرض 5 صورة
    وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري لمتابعة استقبال مصابي غزة (2)
  • عرض 5 صورة
    وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري لمتابعة استقبال مصابي غزة (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، معبر رفح البري، في إطار متابعة الجهود المصرية المتعلقة بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وفي ضوء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق سلام شرم الشيخ.

ورافق الوزير خلال الزيارة اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وعدد من قيادات ومسؤولي وزارة الصحة.

وتابع وزير الصحة الإجراءات الخاصة باستقبال المصابين والحالات الإنسانية، وتيسير دخول المساعدات، والتأكد من جاهزية الأطقم الطبية والإدارية للتعامل مع مختلف الحالات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري استقبال مصابي غزة المرحلة الثانية من اتفاق سلام شرم الشيخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

احتياطي النقد الأجنبي لمصر يقفز إلى مستوى تاريخي جديد بنهاية يناير
أخبار البنوك

احتياطي النقد الأجنبي لمصر يقفز إلى مستوى تاريخي جديد بنهاية يناير
من يوميات الدار لحقيبة الموت.. 5 محطات سبقت رحيل "ضحى" -فيديو وصور
أخبار المحافظات

من يوميات الدار لحقيبة الموت.. 5 محطات سبقت رحيل "ضحى" -فيديو وصور
أمينة الفتوى: المرأة المستحاضة تصوم وتصلي- فيديو
أخبار

أمينة الفتوى: المرأة المستحاضة تصوم وتصلي- فيديو
الجنايات تُحيل "غرام" للمفتي: ذبحت صغارها انتقامًا من زوجها
حوادث وقضايا

الجنايات تُحيل "غرام" للمفتي: ذبحت صغارها انتقامًا من زوجها
بعد تحديد أول أيامه فلكيًا.. موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2026
أخبار مصر

بعد تحديد أول أيامه فلكيًا.. موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت