خلافات الجيرة تُشعل مشاجرة بين مالكي محلين بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة الإسماعيلية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 3 الجاري نشبت مشاجرة بين طرف أول (مالكة محل، وأحد الأشخاص - مصابان بجروح قطعية بالجسم)، وطرف ثان (مالك محل، وعاملان - أحدهما مصاب بجرح قطعي بالرأس)، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة القصاصين، وذلك بسبب خلافات تتعلق بالجيرة، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالتراشق بالحجارة.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.