"سهم الزمالك".. إجراء من البنك الأهلي ضد مصطفى شلبي بعد هدفه في الأهلي

كشف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، تفاصيل ما تم اتخاذه تجاه لاعب الفريق مصطفى شلبي، عقب طريقة احتفاله بهدفه في مرمى النادي الأهلي خلال المواجهة الأخيرة بين الفريقين.

وأكد نصار، في تصريحات عبر برنامج «أوضة اللبس»، أن اللاعب تم توجيه لفت نظر له فقط بسبب طريقة الاحتفال، مشددًا على أن الأمر تم احتواؤه داخل غرفة الملابس، دون إعلان أي عقوبات رسمية.

وأوضح رئيس البنك الأهلي أن إدارة النادي لا تلجأ إلى فرض العقوبات إلا في الحالات الشديدة، مؤكدًا حرص الإدارة على التعامل باحترافية وهدوء مع مثل هذه المواقف.

وتطرق نصار للحديث عن طموحات الفريق خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في التواجد ضمن المراكز السبعة الأولى بجدول ترتيب الدوري، وجمع أكبر عدد ممكن من النقاط، مع السعي للمنافسة على المشاركة في البطولات الأفريقية خلال المواسم المقبلة.

يُذكر أن مصطفى شلبي كان قد سجل هدف البنك الأهلي في شباك الأهلي، واحتفل بطريقة "السهم"، قبل أن يؤكد في تصريحاته أن هذا الاحتفال جاء تعبيرًا عن حبه وانتمائه لناديه السابق الزمالك.