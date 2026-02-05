مباريات الأمس
أحدهم بلا ناد.. 10 لاعبين رحلوا عن الأهلي في الانتقالات الحالية

كتب : هند عواد

01:20 م 05/02/2026
رحل 10 لاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الانتقالات الشتوية الحالية، آخرهم أحمد عبد القادر الذي انضم إلى الكرمة العراقي.

وأعلن نادي الكرمة العراقي، التعاقد مع أحمد عبد القادر في الانتقالات الشتوية الحالية، لمدة موسم ونصف.

لاعبون رحلوا عن الأهلي

ووفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، ودع الأهلي 10 لاعبين خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وهم:

نيتس جراديشار: إعارة إلى أويبيشت المجرى

أحمد عبد القادر: بيع إلى الكرمة العراقي

مصطفى العش: إعارة إلى المصري البورسعيدي

محمد مجدي أفشة: إعارة إلى الاتحاد السكندري

أحمد رضا: إعارة إلى البنك الأهلي

عمر كمال عبد الواحد: إعارة إلى سيراميكا كليوباترا

محمد عبدالله: إعارة إلى سيراميكا كليوباترا

حمزة عبد الكريم: إعارة إلى برشلونة "الرديف"

أحمد عابدين: إعارة إلى سيراميكا كليوباترا

عبد الرحمن رشدان: إنهاء تعاقد

ويعتبر عبد الرحمن رشدان، الوحيد بين اللاعبين الراحلين عن الأهلي، الذي لم ينضم لأي ناد حتى الآن.

