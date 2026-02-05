"كسب أفريقيا بالغلط".. نجم الزمالك السابق: بيراميدز ليس فريق بطولات

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن النادي الأهلي هو الأقرب للتتويج بلقب الدوري المصري في نهاية الموسم الحالي، مستبعدًا قدرة بيراميدز على المنافسة الحقيقية، ومشيرًا إلى أنه لا يمتلك مقومات فريق البطولات.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على قناة CBC، إن الأهلي يملك خبرات كبيرة تجعله قادرًا على «لمّ أوراقه» مع اقتراب ختام المسابقة، مؤكدًا أن الفريق الأحمر سينجح في حسم اللقب لصالحه في النهاية.

وأوضح أن بيراميدز، رغم تعاقده مع لاعبين بمبالغ ضخمة تصل إلى نحو 4 ملايين دولار، لن ينجح في تحقيق بطولات خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن تتويجه القاري في الموسم الماضي جاء في ظروف استثنائية ولن يتكرر، على حد وصفه، قائلًا: «بيراميدز ليس فريق بطولات وكسب دوري أبطال أفريقيا بالغلط».

وفي المقابل، أشاد التابعي بما يقدمه الزمالك خلال الفترة الحالية تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، موجهًا له التهنئة بعد النجاح في الاعتماد على قطاع الناشئين واكتشاف عدد من العناصر المميزة.

كما أثنى على التطور الملحوظ في مستوى آدم كايد وتوظيفه في مركزه الصحيح، إلى جانب عودة ناصر منسي، التي اعتبرها إضافة قوية للفريق الأبيض.

وأكد نجم الزمالك السابق أن الفريق بات يحقق الانتصارات بأداء فني جيد، وليس بالنتائج فقط، مشددًا على أن معتمد جمال يُعد «عبقري الزمالك» في الوقت الحالي، بعدما نجح في إعادة الانضباط الفني ولمّ شمل الفريق.

واختتم بشير التابعي تصريحاته بالحديث عن صفقة الأهلي الجديدة، مشيرًا إلى صعوبة الحكم على مستوى اللاعب كامويش من مباراة واحدة فقط، مؤكدًا أن التقييم الحقيقي لأي لاعب يتطلب مشاركته في أكثر من لقاء.