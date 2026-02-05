مباريات الأمس
الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس ملك أسبانيا

ريال بيتيس

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

أتالانتا

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

قرار من مدرب الزمالك قبل سفر البعثة إلى زامبيا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية

كتب : محمد خيري

12:32 م 05/02/2026
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس.

وجاء القرار عقب فوز الزمالك على كهرباء الإسماعيلية في المباراة التي أُقيمت مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك القاهرة مساء اليوم الخميس متجهة إلى زامبيا، استعدادًا لمواجهة فريق زيسكو الزامبي، في اللقاء المقرر إقامته يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتصدر فريق الزمالك مجموعته في بطولة الكونفدرالية برصيد 8 نقاط، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على نظيره المصري بنتيجة 2-1.

الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك بعثة الزمالك

