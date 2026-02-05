رحلة إيمان لم تكتمل.. وفاة موظفة بكهرباء كفر الشيخ أثناء أداء العمرة

خيّم الحزن على أهالي محافظة كفر الشيخ، عقب وفاة سيدة بشكل مفاجئ أثناء أدائها مناسك العمرة داخل الأراضي المقدسة، ما أثار حالة واسعة من التأثر بين معارفها وزملائها.

وتحوّلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى دفتر عزاء، حيث حرص رواد المنصات المختلفة على تدوين عبارات الحزن والمواساة في رحيل السيدة مروة السيد شعيب، الموظفة بقطاع كهرباء كفر الشيخ، التي وافتها المنية أثناء أدائها مناسك العمرة.

ونعى العاملون بقطاع كهرباء كفر الشيخ زميلتهم الراحلة، مؤكدين أن خبر وفاتها شكّل صدمة كبيرة داخل القطاع، نظرًا لما كانت تتمتع به من سيرة طيبة وعلاقات إنسانية مميزة، حيث عُرفت بحسن الخلق والمودة الدائمة والتواصل المستمر مع زملائها.

وقال عدد من العاملين بالقطاع إن الراحلة كانت محل تقدير واحترام من الجميع، ولم تتأخر يومًا عن تقديم الدعم والمساندة لزملائها، وهو ما جعل خبر وفاتها يحظى بتعاطف واسع داخل بيئة العمل وخارجها.

ومن المقرر، وفقًا لأسرتها، أن يُجرى دفن جثمانها بالمملكة العربية السعودية، عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة، على أن تتلقى الأسرة العزاء في الفقيدة خلال الأيام المقبلة.