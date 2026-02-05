خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الطماطم والأسمنت واللحوم والذهب

انخفضت أسعار البيض، والدواجن، والطماطم، والأسمنت، والدقيق، والمكرونة، والعدس، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الخميس 5-2-2026، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

65 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس بالأسواق

انخفاض أسعار الدقيق والمكرونة والعدس واللحوم اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس