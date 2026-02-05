إعلان

أردوغان: نعارض التدخل العسكري ضد إيران وطاولة المفاوضات مهمة

كتب : محمود الطوخي

01:32 م 05/02/2026

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن المحادثات بين أمريكا وإيران على مستوى القادة ستكون مفيدة بعد المفاوضات على مستوى أدنى.

وأكد أردوغان، أن أمريكا وإيران ترغبان في إفساح المجال أمام الدبلوماسية وهو أمر إيجابي، مشيرا إلى أن تركيا تبذل قصارى جهدها لتهدئة التوتر بين إيران وأمريكا دون جر المنطقة إلى نزاع وفوضى جديدين.

وشدد الرئيس التركي، على معارضته التدخل العسكري ضد إيران، مؤكدا أن طاولة المفاوضات مهمة في خفض التوتر بين إيران وأمريكا.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة العمانية مسقط، جولة محادثات نووية بين أمريكا وإيران يوم غد الجمعة في تمام الساعة الـ10 صباحا، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وفي البداية عارضت واشنطن نقل المفاوضات من مدينة إسطنبول التركية إلى مسقط، غير أنها وافقت تحت ضغوط من 9 دول عربية، بحسب البيت الأبيض.

