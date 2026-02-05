محافظ القليوبية يفتتح مؤتمر "تأثير السمنة والسكري" -صور

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم، انطلاق فعاليات النسخة العاشرة من المؤتمر العلمي السنوي الذي تنظمه مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، بمكتبة مصر العامة، تحت عنوان «تأثير السمنة والسكري وأمراض القلب على الصحة العامة في مصر»، وذلك في إطار مناقشة أبرز التحديات الصحية الراهنة واستشراف الرؤى المستقبلية للحد من انتشار الأمراض غير السارية.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد محافظ القليوبية أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المبادرات الرئاسية المتعاقبة، بداية من مبادرة «100 مليون صحة» وصولًا إلى المبادرات الصحية الحالية، تعكس رؤية واضحة لبناء إنسان مصري يتمتع بصحة جيدة وقادر على العطاء والمشاركة الفاعلة في التنمية.

وأوضح المحافظ أن محافظة القليوبية تشهد اهتمامًا متزايدًا بملف تطوير المنظومة الصحية، لافتًا إلى المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والإنجاز بعدد من المشروعات الطبية الكبرى، من بينها مستشفيات طوخ وشبين القناطر، فضلًا عن تسليم أرض مستشفى الخصوص الجديدة على مساحة 30 ألف متر مربع، بهدف خدمة المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار المهندس أيمن عطية إلى أن انعقاد المؤتمر يستهدف وضع خارطة طريق واضحة لتحقيق الجاهزية الكاملة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة القليوبية، مع تقديم خدمات طبية تليق بالمواطن، مؤكدًا أهمية الخروج بتوصيات عملية تسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والاهتمام باللياقة البدنية باعتبارها خط الدفاع الأول ضد أمراض العصر.

كما أعلن المحافظ عن تكثيف الجهود لإحداث طفرة نوعية في القطاع الصحي بالمحافظة، وعلى رأسها العمل على إنشاء مركز متخصص لعلاج الأورام داخل نطاق القليوبية، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، ويوفر خدمات طبية متكاملة تشمل التشخيص المبكر والعلاج الكيماوي والإشعاعي، ويخفف من معاناة المرضى في السفر إلى القاهرة أو المحافظات المجاورة.

ومن جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن فخره برئاسة محافظ القليوبية للمؤتمر، مؤكدًا أن هذا الحضور يعكس الدعم الكامل الذي يوليه المحافظ للقطاع الصحي بالمحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن العمل داخل المنظومة الصحية يتم بروح الفريق الواحد وتحت قيادة حريصة على متابعة أدق التفاصيل، مشيرًا إلى أن جهود تطوير المستشفيات، وفي مقدمتها مستشفى طوخ، تستهدف توفير كوادر طبية متميزة في تخصصات جراحة القلب والصدر والمسالك البولية والأوعية الدموية، بما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة لمواطني القليوبية ومستفيدي الطرق السريعة.

وشهدت فعاليات اليوم الأول حضور نخبة من القيادات الطبية والعلمية، حيث ضمت المنصة الأستاذ الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية طب بنها، والأستاذ الدكتور هشام الحفناوي، رئيس اللجنة القومية للأمراض غير السارية ورئيس المؤتمر، إلى جانب الدكتور أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الصحة بالمجلس.

كما ضمت الرئاسة الشرفية للمؤتمر عددًا من القامات الطبية البارزة، من بينهم الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، والأستاذ الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، والأستاذ الدكتور حمزة قابيل، أستاذ أمراض القلب، والأستاذة الدكتورة جميلة نصر، نقيب أطباء الإسماعيلية.

ويُعقد المؤتمر على مدار يومي 5 و6 فبراير، ويتضمن مجموعة من الجلسات العلمية المتخصصة التي تستعرض أحدث الإرشادات العالمية والتطبيقات الإكلينيكية في مجالات علاج السكري وأمراض القلب والسمنة، حيث أكد الأستاذ الدكتور هشام الحفناوي أن المؤتمر يهدف إلى رفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية من خلال التعليم الطبي المستمر، مشددًا على أن التطبيق العملي للعلم يمثل السبيل الحقيقي لإنقاذ الأرواح وتحسين جودة الحياة.