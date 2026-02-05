السودان.. مقتل 22 شخصا بقصف للدعم السريع استهدف مستشفى عسكريا

الخرطوم - ( د ب أ)

أعلنت شبكة أطباء السودان، الخميس، مقتل 22 شخصا بينهم المدير الطبي لمستشفى الكويك العسكري وثلاثة كوادر طبية وإصابة ثمانية آخرين جراء قصف قوات الدعم السريع لمستشفى الكويك بولاية جنوب كردفان السودانية .

وقالت الشبكة ، في بيان صحفي اليوم، إنها "تدين استهداف المرافق الصحية والكوادر الطبية الذي يُعد جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق التي تكفل حماية المدنيين والمنشآت الطبية".

وأكدت الشبكة أن "هذا الاعتداء ليس الأول بل هو ضمن سلسلة اعتداءات منتظمة في ولاية جنوب كردفان أخرجت عددا من المستشفيات من الخدمة مما سيفاقم من الأزمة الإنسانية ويهدد ما تبقى من الخدمات الصحية المقدمة للمدنيين".

وحملت شبكة أطباء السودان الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية بـالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية.

وخلف الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للاستيلاء على السلطة قرابة 40 ألف قتيل وتسبب في نزوح أكثر من 12 مليون شخص - نحو 30٪ من السكان - داخليا وخارجيا ودمار هائل وانتشار المجاعة ، بحسب منظمة الصحة العالمية.