إعلان

السودان.. مقتل 22 شخصا بقصف للدعم السريع استهدف مستشفى عسكريا

كتب : مصراوي

01:25 م 05/02/2026

الوضع في السودان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الخرطوم - ( د ب أ)

أعلنت شبكة أطباء السودان، الخميس، مقتل 22 شخصا بينهم المدير الطبي لمستشفى الكويك العسكري وثلاثة كوادر طبية وإصابة ثمانية آخرين جراء قصف قوات الدعم السريع لمستشفى الكويك بولاية جنوب كردفان السودانية .

وقالت الشبكة ، في بيان صحفي اليوم، إنها "تدين استهداف المرافق الصحية والكوادر الطبية الذي يُعد جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق التي تكفل حماية المدنيين والمنشآت الطبية".

وأكدت الشبكة أن "هذا الاعتداء ليس الأول بل هو ضمن سلسلة اعتداءات منتظمة في ولاية جنوب كردفان أخرجت عددا من المستشفيات من الخدمة مما سيفاقم من الأزمة الإنسانية ويهدد ما تبقى من الخدمات الصحية المقدمة للمدنيين".

وحملت شبكة أطباء السودان الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية بـالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية.

وخلف الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للاستيلاء على السلطة قرابة 40 ألف قتيل وتسبب في نزوح أكثر من 12 مليون شخص - نحو 30٪ من السكان - داخليا وخارجيا ودمار هائل وانتشار المجاعة ، بحسب منظمة الصحة العالمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السودان قصف للدعم السريع استهدف مستشفى عسكري مستشفى الكويك العسكري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تحديد أول أيامه فلكيًا.. موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2026
أخبار مصر

بعد تحديد أول أيامه فلكيًا.. موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2026
من يوميات الدار لحقيبة الموت.. 5 محطات سبقت رحيل "ضحى" -فيديو وصور
أخبار المحافظات

من يوميات الدار لحقيبة الموت.. 5 محطات سبقت رحيل "ضحى" -فيديو وصور
بسبب خلافات خارج البلاد.. محاولة اختطاف مسن أثناء عودته من صلاة الفجر
حوادث وقضايا

بسبب خلافات خارج البلاد.. محاولة اختطاف مسن أثناء عودته من صلاة الفجر
يحتوي على مضاد أكسدة قوي.. عصير يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ
نصائح طبية

يحتوي على مضاد أكسدة قوي.. عصير يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ
رمضان 2026.. نجوم ونجمات عادوا للسباق الدرامي.. يوسف الشريف أبرزهم
زووم

رمضان 2026.. نجوم ونجمات عادوا للسباق الدرامي.. يوسف الشريف أبرزهم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت