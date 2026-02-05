إسرائيل تبدأ شق طريق يعزل القدس عن "محيطها الفلسطيني"

بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، في تنفيذ أعمال ميدانية لشق "شارع 45" الاستعماري في المنطقة الشمالية من مدينة القدس المحتلة.

ووفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، يأتي هذا التحرك ضمن مخطط استراتيجي يهدف إلى ربط الكتل الاستيطانية الواقعة شمال القدس وشرق رام الله بمركز المدينة، وتعزيز الهيمنة الإسرائيلية على المحيط الجغرافي للقدس.

وأفادت محافظة القدس، بأن الشارع الجديد يمتد من بلدة مخماس شرقا وصولا إلى نفق قلنديا غربا، ليرتبط لاحقا بشارع "443" الاستعماري.

ويبلغ طول الطريق في مرحلته الحالية نحو 5 كيلومترات، ويشكل حلقة وصل حيوية ضمن منظومة الطرق الالتفافية التي تهدف لإعادة رسم الخارطة الجغرافية والديموغرافية للمنطقة.

وأكدت محافظة القدس، أن المشروع الذي تبلغ تكلفته التقديرية نحو 400 مليون شيكل، يهدف إلى تسهيل حركة المستوطنين وجذب المزيد من السكان للمستعمرات المحيطة بالقدس عبر توفير ربط مباشر وفعال.

وحذّرت المحافظة، من أن الشارع سيؤدي إلى عزل القدس بشكل كامل عن محيطها الفلسطيني، وقطع التواصل الجغرافي الحيوي بين شمال الضفة الغربية ووسطها.

وتزامن البدء في أعمال شق الطريق، مع مصادرة نحو 280 دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين التابعة لبلدات مخماس، وجبع، والرام، وكفر عقب، بموجب أوامر عسكرية صادرة عن جيش الاحتلال.

ويُعد هذا المشروع تنفيذا عمليا لمفهوم "القدس الكبرى" الإسرائيلي، الذي يهدف لفرض وقائع استعمارية دائمة تقضي على فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.