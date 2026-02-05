إعلان

الفضة تعمق خسائرها وتهبط 11% خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

01:27 م 05/02/2026

أسعار الفضة

تراجعت أسعار الفضة عالميًا في التعاملات الفورية اليوم بنسبة 10.92%، لتسجل نحو 78.5 دولارًا للأونصة، بعدما أغلقت تعاملات أمس عند مستوى 88.2 دولار للأونصة، وفقًا لآخر بيانات "بلومبرج".

جاء هذا التراجع بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الثلاثاء الماضي بنسبة 9.2%، لتصل حينها إلى 86.5 دولارًا.

وكانت الفضة قد هبطت في مطلع الأسبوع الجاري إلى مستوى 71 دولارًا، عقب موجة خسائر عنيفة اجتاحت الأسواق يوم الجمعة الماضي، حيث هوى المعدن بنسبة 21% مسجلًا 90 دولارًا للأونصة."

