الفضة تعمق خسائرها وتهبط 11% خلال تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الفضة عالميًا في التعاملات الفورية اليوم بنسبة 10.92%، لتسجل نحو 78.5 دولارًا للأونصة، بعدما أغلقت تعاملات أمس عند مستوى 88.2 دولار للأونصة، وفقًا لآخر بيانات "بلومبرج".

جاء هذا التراجع بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الثلاثاء الماضي بنسبة 9.2%، لتصل حينها إلى 86.5 دولارًا.

وكانت الفضة قد هبطت في مطلع الأسبوع الجاري إلى مستوى 71 دولارًا، عقب موجة خسائر عنيفة اجتاحت الأسواق يوم الجمعة الماضي، حيث هوى المعدن بنسبة 21% مسجلًا 90 دولارًا للأونصة."

اقرأ أيضًا:

هل يواجه المستهلك صعوبة في بيع سبائك الفضة؟ خبراء يوضحون

لماذا تكبدت الفضة خسائر أكبر من الذهب؟ خبراء يفسرون