أطلق قطاع المعاهد الأزهرية، في إطار جهوده لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة رقميًّا، البرنامج التدريبي المركزي لتنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي لذوي البصيرة.

وقال الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن القطاع يولي اهتمامًا بالغًا بتمكين ذوي البصيرة وتأهيلهم علميًّا وتقنيًّا، انطلاقًا من إيمان الأزهر الشريف بحق الجميع في التعليم والتطوير والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح أحد المرتكزات الأساسية للعملية التعليمية الحديثة.

وأوضح أن القطاع يحرص على توفير البرامج التدريبية المتخصصة والوسائل التعليمية المساندة التي تكفل إتاحة المعرفة لكافة الطلاب دون تمييز، بما يجسد رسالة الأزهر في ترسيخ قيم العدالة وتكافؤ الفرص وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تنمية المهارات الرقمية للمتدربين وتأهيلهم للتعامل مع التقنيات الحديثة، بما يسهم في دعم قدراتهم التعليمية والتكنولوجية، وتعزيز فرص دمجهم بصورة فعالة في المجتمع.

ونوه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أن البرنامج يأتي ضمن حزمة من المبادرات النوعية التي ينفذها قطاع المعاهد الأزهرية دعمًا لجهود التطوير المؤسسي والارتقاء بالعملية التعليمية، وتجسيدًا لتوجهات الأزهر الشريف نحو تحقيق التنمية الشاملة وبناء الإنسان، من خلال توفير منظومة تعليمية متكاملة تراعي احتياجات مختلف الفئات، وتدعم مبدأ الشمولية التعليمية وترسيخ معايير الجودة والتميز.