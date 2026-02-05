العلم يكشف.. كيف يؤثر الدش المظلم على الدماغ والنوم؟



على الرغم من أن فكرة الاستحمام في عتمة كاملة تثير الغرابة لدى البعض، إلا أن ظاهرة "الدش المظلم" تجاوزت كونها مجرد صيحة عابرة على منصات التواصل الاجتماعي، لتتحول إلى طقس استرخائي يعتمده الآلاف كأداة لمواجهة الإجهاد الرقمي؛ إذ يرى مؤيدو هذا النهج أن حجب الضوء أثناء الاستحمام يساعد في تهدئة الجهاز العصبي، والهروب من الصخب اليومي، مما يمهد الطريق للدخول في استغراق ونوم أكثر عمقاً وجودة.



ما هو "الدش المظلم"؟



يعتمد هذا الروتين على الاستحمام الليلي في ظلام دامس أو بإضاءة خافتة جدًا (مثل شمعة صغيرة)، مع استبعاد أي موسيقى أو هواتف ذكية، والتركيز الكامل على إحساس الماء والتنفس.



فوائد الدش المظلم حسب الخبراء



توضح الدكتورة سوزان وايلي، المستشارة الطبية لـ IQdoctor، أن الفائدة الأساسية لا تكمن في الماء نفسه، بل في تقليل التحفيز الحسي:



هرمون النوم: الإضاءة الساطعة في الحمام ليلاً تثبط إفراز "الميلاتونين"، بينما يساعد الظلام الدماغ على إدراك أن اليوم قد انتهى.



الجهاز العصبي: الروتين يساعد الجسم على الانتقال من حالة التوتر إلى الاسترخاء، عبر إيقاف سيل المعلومات البصرية التي ترهق الدماغ.



تجربة واقعية: بين السكينة والارتباك

أجرت إحدى الكاتبات تجربة لمدة أسبوع، وكانت النتيجة مزيجًا من الإيجابيات والتحديات:

التحديات الطريفة: في الظلام، قد تختلط زجاجات الشامبو مع مرطبات الجسم، أو يصعب ضبط حرارة الماء.



الشعور بالقلق: قد يثير الظلام القلق لدى البعض، خاصة من يخافون الأماكن المظلمة أو المغلقة.



الفائدة الكبرى: رغم الارتباك الأولي، لوحظ تحسن واضح في سرعة النوم والاسترخاء العميق بعد الخروج من "شرنقة الماء المظلمة".



روشتة الدش المظلم الناجح

إضاءة خافتة: إذا كان الظلام التام يزعجك، استخدم ضوءًا خافتًا جدًا لتجنب الحوادث المنزلية.



تصفية الذهن: اعتبر الاستحمام جلسة "تأمل" أكثر من كونه نظافة جسدية، واجعلها إشارة لدماغك بأن وقت النوم قد حان.







