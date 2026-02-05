إعلان

الداخلية تكشف حقيقة الاعتداء على شخص بأسلحة بيضاء في المنوفية

كتب : علاء عمران

12:21 م 05/02/2026

وزارة الداخلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على النشر تعرضه للاعتداء بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وإصابته بمحافظة المنوفية.
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 26 أكتوبر 2025 ورد بلاغ إلى مركز شرطة شبين الكوم من الشاكي، أفاد بتضرره من قيام شخصين بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وذلك أثناء تدخله لفض مشادة كلامية نشبت بين أحد أصدقائه ونجل عمه بسبب خلافات حول الميراث.
وأسفرت الواقعة عن تعدي المشكو في حقهما على الشاكي بالضرب بالأيدي فقط، دون استخدام أسلحة بيضاء.
وأضافت التحريات أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث صدر بتاريخ 8 ديسمبر 2025 حكم غيابي بحبس المشكو في حقهما لمدة شهر، وقاما بالمعارضة على الحكم الصادر. وبسؤال الشاكي، قرر أنه نشر شكواه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتضرره من الحكم الصادر ضد المشكو في حقهما، ورغبته في إعادة النظر فيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية الاعتداء على شخص أسلحة بيضاء المنوفية

