صرح معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، أن هناك 14 لاعبًا غابوا عن صفوف الفريق في مباراة كهرباء الإسماعيلية، لذلك قرر تصعيد حوالي 5 لاعبين ناشئين لتعويض النقص.

رغم ذلك، نجح الزمالك في تحقيق فوز كبير بنتيجة 5-2 على كهرباء الإسماعيلية، ليحتل وصافة ترتيب الدوري المصري.

أسماء اللاعبين الغائبين عن صفوف الزمالك:

عمر جابر، أحمد فتوح، محمد السيد: للإصابة.

حسام عبدالمجيد: للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

أحمد ربيع، بنتايج: لعدم الجاهزية البدنية.

الجزيري، إيشو، شيكو بانزا: نزلة برد.

محمد عواد: لأسباب تأديبية.

بيزيرا: إصابة بعين السمكة.

دونجا، ناصر ماهر: بسبب رحيلهم عن الفريق.

سيف فاروق جعفر: لأسباب فنية.

