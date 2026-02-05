ماذا قال معتمد جمال عن الغيابات؟ ومن هم الـ14 لاعبًا خارج قائمة الزمالك؟
كتب : محمد عبد الهادي
صرح معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، أن هناك 14 لاعبًا غابوا عن صفوف الفريق في مباراة كهرباء الإسماعيلية، لذلك قرر تصعيد حوالي 5 لاعبين ناشئين لتعويض النقص.
رغم ذلك، نجح الزمالك في تحقيق فوز كبير بنتيجة 5-2 على كهرباء الإسماعيلية، ليحتل وصافة ترتيب الدوري المصري.
أسماء اللاعبين الغائبين عن صفوف الزمالك:
عمر جابر، أحمد فتوح، محمد السيد: للإصابة.
حسام عبدالمجيد: للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.
أحمد ربيع، بنتايج: لعدم الجاهزية البدنية.
الجزيري، إيشو، شيكو بانزا: نزلة برد.
محمد عواد: لأسباب تأديبية.
بيزيرا: إصابة بعين السمكة.
دونجا، ناصر ماهر: بسبب رحيلهم عن الفريق.
سيف فاروق جعفر: لأسباب فنية.
