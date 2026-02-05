إعلان

ترامب: الاحتياطي الفيدرالي مستقل عن الرئيس الأمريكي نظريا فقط

كتب : مصراوي

06:16 ص 05/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل عن الرئيس نظريا فقط.

قال ترامب في مقابلة مع قناة NBC ردا على سؤال حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي خاضعا للمساءلة أم مستقلا: "من الناحية النظرية، هو هيئة مستقلة الاحتياطي الفيدرالي".

ووصف الرئيس الأمريكي نفسه بالذكي، إذ قال إنه يفهم الاقتصاد أفضل من أي شخص آخر.

وأعلن ترامب في وقت سابق، أن مرشحه لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش يريد خفض سعر الفائدة الرئيسي.

وتنتهي ولاية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول في 15 مايو 2026. وقد رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وارش لهذا المنصب.

كان ترامب قد أعرب سابقا عن استيائه من بطء وتيرة خفض أسعار الفائدة التي يتبعها باول.

ويُعتبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي هيئة مستقلة، ولذلك لم يقل ترامب باول، وفقا لروسيا اليوم.

