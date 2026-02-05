مباريات الأمس
الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس ملك أسبانيا

ريال بيتيس

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

أتالانتا

- -
22:00

يوفنتوس

"لم يكن مفضل لي".. مدرب كامويش السابق يكشف مميزاته وعيوبه للأهلي

كتب : نهي خورشيد

02:04 ص 05/02/2026

كامويش (3) (1)

كشف السويدي يان ميان المدير الفني السابق للمهاجم الجديد للنادي الأهلي يلتسين كامويش، عن أبرز مميزات اللاعب وعيوبه.

وأوضح يان ميان في تصريحات تلفزيونية أن كامويش لاعب تقني قوي ويجيد التفوق على المنافسين في المواجهات الفردية، بالإضافة إلى تحركاته المميزة داخل منطقة الجزاء ما يجعله تهديداً دائماً أمام المرمى.

وأضاف: "خلال فترتي معه سجل الكثير من الأهداف، لكنه بحاجة لتسجيل المزيد مقارنة بالفرص المتاحة له بشكل عام، إنه لاعب جيد جداً".

وعن تحركاته داخل الملعب قال ميان: "في بعض الأوقات يعتمد الأمر على أسلوب المدرب، فحين يوكل له دور المهاجم الصريح رقم 9، يميل أحياناً للتحرك نحو الأطراف أو النزول خلف خط الدفاع الرباعي".

وأتم حديثه قائلاً:"شخصياً لم يكن هذا أسلوبي المفضل لكن لكل مدرب طريقته ولكل لاعب أسلوبه، وهذه هي إيجابياته وسلبياته".

الاعب كامويش مدرب كامويش الأهلي الأنجولي كامويش

