ترامب: أنا ذكي وأفهم الاقتصاد أفضل من أي شخص آخر

كتب : مصراوي

06:18 ص 05/02/2026

دونالد ترامب

وكالات

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفسه بالذكي، إذ قال إنه يفهم الاقتصاد أفضل من أي شخص آخر.

واعتبر ترامب، أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل عن الرئيس نظريا فقط، إذ قال في مقابلة مع قناة NBC ردا على سؤال حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي خاضعا للمساءلة أم مستقلا: "من الناحية النظرية، هو هيئة مستقلة الاحتياطي الفيدرالي".

وأعلن ترامب في وقت سابق، أن مرشحه لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش يريد خفض سعر الفائدة الرئيسي.

وتنتهي ولاية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول في 15 مايو 2026. وقد رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وارش لهذا المنصب.

كان ترامب قد أعرب سابقا عن استيائه من بطء وتيرة خفض أسعار الفائدة التي يتبعها باول.

ويُعتبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي هيئة مستقلة، ولذلك لم يقل ترامب باول، وفقا لروسيا اليوم.

