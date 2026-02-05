مباريات الأمس
بعد أزمة إمام عاشور.. توروب يغير خطة الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

كتب : نهي خورشيد

01:50 ص 05/02/2026
كشف الإعلامي جمال الغندور أن ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر إجراء تعديل على برنامج الإعداد وموعد السفر إلى الجزائر استعداداً لمواجهة شبيبة القبائل ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن قرار توروب جاء عقب أزمة غياب إمام عاشور عن السفر مع بعثة الفريق خلال الأيام الماضية والتي ترتب عليها توقيع غرامة مالية على اللاعب، إلى جانب استبعاده بشكل مؤقت من التدريبات الجماعية.

وأشار إلى أن المدير الفني وضع خطة سابقة للسفر مبكراً إلى الجزائر من أجل خوض تدريبات هناك، قبل أن يقرر تعديل البرنامج ليخوض الفريق مرانه في القاهرة غداً ثم تتوجه البعثة مباشرة إلى المطار عقب التدريب الصباحي.

وأضاف أن الأهلي سيكتفي بخوض تدريب واحد فقط في الجزائر والمقرر إقامته يوم الجمعة، قبل المباراة المرتقبة أمام شبيبة القبائل.

