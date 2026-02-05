وصول 25 فلسطينيا لغزة عبر معبر رفح وقصف إسرائيلي مستمر على القطاع



وكالات

وصل 25 من العائدين الفلسطينيين إلى مجمع ناصر الطبي عبر معبر رفح البري، في الوقت الذي تستمر فيه الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة.

ووصلت دفعة جديدة من العائدين إلى غزة تحديدا إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس وذلك بعد دخولهم عبر معبر رفح .

وتم تشغيل معبر رفح في الاتجاهين قبل أيام قليلة رغم وجود بعض المآخذ والملاحظات على صعوبة بعض الإجراءات الإسرائيلية تحديدا من تضيق على الفلسطينيين.

ولاتزال دفعات الفلسطينيين تدخل يوميا من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، من بينهم مرضى كانوا يتلقون العلاج في الأراضي المصرية، وقد توجهوا عقب دخول المعبر إلى مجمع ناصر الطبي بمدينه خان يونس.

يذكر أن هناك العديد من الحالات والتي تصل إلى 20 ألف حالة مرضية تنتظر العلاج في الخارج داخل قطاع غزة، وبرغم التضييقات الإسرائيلية هناك آمال بإن يتم رفع أعداد الخارجين من قطاع غزة لتلقي العلاج حسب حالتهم .

لكن هناك أيضا في المقابل مخاوف من أن البطئ الإسرائيلي المتعمد في أعداد الخارجين من القطاع ربما قد يودي بحياة الكثيرين الذين لا تسمح حالاتهم الطبية الحرجة بالإنتظار مثل المرضى بالفشل الكلوي وأيضا المصابون بالسرطان وغيرها من الأمراض الخطرة التي يتطلب علاجها الخروج إلى خارج قطاع غزة، لاسيما وأن قطاع غزة يعاني الكثير من النواقص خصوصا فيما يتعلق بقطاع الصحة.

وهناك الكثير من الإمكانيات غير متاحة لتلقي هؤلاء علاجهم داخل القطاع ما يتطلب خروجهم على وجه السرعة من قطاع غزة.

بالتزامن مع ذلك، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة غزة وشمالي القطاع.

وقام الاحتلال بنسف مباني سكنية داخل الخط الأصفر بجباليا شمالي قطاع غزة، بالإضافة إلى وجود غارة جوية إسرائيلية استهدف المناطق الشرقية لحي التفاح بمدينة غزة، وفقا للغد.