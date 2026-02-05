مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس ملك أسبانيا

ريال بيتيس

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

أتالانتا

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

إعلامي يكشف مفاجأة.. الأهلي يمنح إمام عاشور الضوء الأخضر للرحيل

كتب : محمد عبد الهادي

12:10 ص 05/02/2026
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    إمام عاشور (5)
  • عرض 17 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 17 صورة
    منشور زوجة إمام عاشور
  • عرض 17 صورة
    إمام عاشور وزوجته (4) (1)
  • عرض 17 صورة
    إمام عاشور (5)
  • عرض 17 صورة
    إمام عاشور وزوجته (5) (1)
  • عرض 17 صورة
    إمام عاشور وزوجته (2) (1)
  • عرض 17 صورة
    إمام عاشور وزوجته (6) (1)
  • عرض 17 صورة
    إمام عاشور وزوجته (1) (1)
  • عرض 17 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 17 صورة
    إمام عاشور (6)
  • عرض 17 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 17 صورة
    إمام عاشور (6)
  • عرض 17 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 17 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 17 صورة
    إمام عاشور وأسرته في الساحل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فجر الإعلامي سيف زاهر، مفاجأة مدوية حول مستقبل اللاعب إمام عاشور مع النادي الأهلي بالفترة المقبلة، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع مسؤولي القلعة الحمراء.

وقال سيف زاهر عبر برنامج ملعب أون إن استمرار إمام عاشور داخل الأهلي بات صعبًا في ظل الخلاف حول المقابل المادي ومطالبات اللاعب بتعديل عقده والحصول على أكبر أجر في الفريق.

وأكد: إمام عاشور لعيب جيد جدًا وأفضل لعيب دلوقتي في مصر، لكنه شايف إن طالما هو الأفضل لازم يبقى أغلى لعيب في مصر، والفجوة كبيرة جدًا والأهلي مش هيدفع الأرقام دي.

وأضاف: "إدارة الأهلي قالت له اكتب حضرتك اللي أنت عايزه وهحاسبك عليه، حضرتك عايز تحترف؟ موافقين.. هات عرض، طب بكام؟ 10 مليون دولار فيما فوق، وأي رقم غير كده يبقى تهريج".

وتابع: الأهلي أدى الضوء الأخضر لإمام للرحيل، معاك عرض نناقشه، لكن غير كده ما تضيعش وقتك لا معانا ولا معاك، لأننا مش هنوصل لحاجة.

وأوضح زاهر أن الأهلي منح إمام أكثر من حل، قائلًا: هناك حلين، إما أن توافق بالوضع الحالي ونعدلك في السنتين ونص الجايين وتمضي سنتين كمان، يا تكتب اللي أنت عايزه ويجيلك بيعة بعد كأس العالم"

إقرأ أيضًا:

بعد ثنائية الدباغ.. ترتيب هدافي الدوري المصري 2026/25

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي سيف زاهر أزمة إمام عاشور أخبار الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تجلب الخلافات.. خبيرة طاقة تحذر من ترك الأحذية أمام باب المنزل
علاقات

تجلب الخلافات.. خبيرة طاقة تحذر من ترك الأحذية أمام باب المنزل
فيديو هدفي عمرو مرموش في مرمى نيوكاسل بكأس كاراباو
رياضة عربية وعالمية

فيديو هدفي عمرو مرموش في مرمى نيوكاسل بكأس كاراباو

ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية ممتازة مع الرئيس الصيني
شئون عربية و دولية

ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية ممتازة مع الرئيس الصيني
نقيب الصحفيين: النقابة جزء من منظومة الدولة وتعمل وفق محددات واضحة
أخبار مصر

نقيب الصحفيين: النقابة جزء من منظومة الدولة وتعمل وفق محددات واضحة
الأمم المتحدة: 33.7 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية
شئون عربية و دولية

الأمم المتحدة: 33.7 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان