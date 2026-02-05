إعلامي يكشف مفاجأة.. الأهلي يمنح إمام عاشور الضوء الأخضر للرحيل

أحمد شريف الأعلى.. ما هو تقييم لاعبو الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية؟

فجر الإعلامي سيف زاهر، مفاجأة مدوية حول مستقبل اللاعب إمام عاشور مع النادي الأهلي بالفترة المقبلة، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع مسؤولي القلعة الحمراء.

وقال سيف زاهر عبر برنامج ملعب أون إن استمرار إمام عاشور داخل الأهلي بات صعبًا في ظل الخلاف حول المقابل المادي ومطالبات اللاعب بتعديل عقده والحصول على أكبر أجر في الفريق.

وأكد: إمام عاشور لعيب جيد جدًا وأفضل لعيب دلوقتي في مصر، لكنه شايف إن طالما هو الأفضل لازم يبقى أغلى لعيب في مصر، والفجوة كبيرة جدًا والأهلي مش هيدفع الأرقام دي.

وأضاف: "إدارة الأهلي قالت له اكتب حضرتك اللي أنت عايزه وهحاسبك عليه، حضرتك عايز تحترف؟ موافقين.. هات عرض، طب بكام؟ 10 مليون دولار فيما فوق، وأي رقم غير كده يبقى تهريج".

وتابع: الأهلي أدى الضوء الأخضر لإمام للرحيل، معاك عرض نناقشه، لكن غير كده ما تضيعش وقتك لا معانا ولا معاك، لأننا مش هنوصل لحاجة.

وأوضح زاهر أن الأهلي منح إمام أكثر من حل، قائلًا: هناك حلين، إما أن توافق بالوضع الحالي ونعدلك في السنتين ونص الجايين وتمضي سنتين كمان، يا تكتب اللي أنت عايزه ويجيلك بيعة بعد كأس العالم"

