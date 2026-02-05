استقالتنا من "هيومن رايتس ووتش" بسبب حرمان الفلسطينيين من حق العودة

بعد إعادة فتح رفح.. ما هي الخطوة التالية لخطة ترامب بشأن غزة؟

وكالات

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، أن عضوين من منظمة هيومن رايتس ووتش قدموا استقالتهم من مناصبهم، وذلك عقب تجميد نشر تقرير مرتبط بحق عودة الفلسطينيين.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن الاستقالات جاءت بعد وقف تقرير يعتبر حرمان الفلسطينيين من حق العودة جريمة ضد الإنسانية.

وبحسب الصحيفة، استقال كل من عمر شاكر وميلينا أنصاري من المنظمة، على خلفية تعثر نشر تقرير كان من المقرر أن ينتقد إسرائيل.

وأكدت نيويورك تايمز، أن التقرير يخلص بشأن حرمان الفلسطينيين من القدرة على العودة إلى الأراضي التي تعرف اليوم بإسرائيل مشددة على أن ذلك يعد جريمة ضد الإنسانية.