خلاف على مبلغ مالي ينتهي بقتل ودفن صاحب ورشة داخل مقابر شبين القناطر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية جريمة قتل مأساوية، راح ضحيتها صاحب ورشة في العقد الثالث من العمر، بعدما أقدم شريكه التجاري على قتله بسبب خلاف مالي بينهما، في محاولة للتخلص من مطالبته بسداد مبلغ من المال.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من شرطة النجدة بالعثور على جثة المجني عليه داخل إحدى مقابر منطقة كفر الشوبك بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم استدرج المجني عليه إلى المقابر بمنطقة كفر الشوبك، حيث سدد له طعنة بسلاح أبيض أودت بحياته، ثم قام بدفنه داخل المقابر لإخفاء معالم الجريمة.

وتمكنت أجهزة الأمن بشبين القناطر من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.