"عنده الإرث والتاريخ".. تعليق قوي من إبراهيم فايق عقب فوز الزمالك بخماسية

كتب : محمد عبد الهادي

11:31 م 04/02/2026
تحدث الإعلامي إبراهيم فايق عن فوز الزمالك بخماسية على نظيره كهرباء الإسماعيلية بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، بالجولة الـ17 من الدوري المصري.

وكتب فايق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام: "هيمشي عكس المنطق، عكس أزماته، عكس أزمة المستحقات، عكس أزمة إيقاف القيد، عكس كل شيء".

وتابع: "هيلعب وهو مغير ٣ مدربين وكابتن معتمد جمال جاي بدون عقد وبشكل مؤقت، هيدفع بمجموعة شباب صعب جدا يحققوا نتائج إيجابية، معندهمش خبرات، وعايزين اللي يشيلهم".

وواصل فايق: " شايف كل ده، يحبط ويهمد ومع ذلك الزمالك بيكسب وبيقدم مردود مميز جدا، لأنه ببساطة عنده الإرث وعنده التاريخ والشعبية اللي لا بتتباع ولا تشترى.

‏واختتم: "لأنه ببساطة عنده جمهور مجنون عاشق بيلف وراه ومش في دماغه أي أزمات، هو رايح اللي بيحبه ومصدر سعادته، ‏مبروك للزمالك، انما لسه الطريق طويل ومحتاج تقاتل على كل فرصة وكل ماتش".

