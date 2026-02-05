إعلان

نائب الرئيس الأمريكي يهاجم إيران: لا يمكن لأشخاص مجانين امتلاك أسلحة نووية

كتب : مصراوي

01:26 ص 05/02/2026

جي دي فانس

وكالات

أكد جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأخير قد يتدخل عسكريا ضد إيران إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

وأوضح دي فانس، أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي، مضيفا: "لا يمكن لأشخاص مجانين امتلاك أسلحة نووية".

وأضاف: "الرئيس ترامب ليست لديه الرغبة في إعادة ما حصل في العراق، لكنه يبحث في خياراته ويفضل الدبلوماسية في التعامل مع إيران، وإذا لم يتبق سوى الخيار العسكري فسيختاره".

كان ترامب قد صرح في وقت سابق، في مقابلة مع شبكة أن بي سي نيوز، الأربعاء، أن على المرشد الإيراني علي خامنئي أن يكون قلقا جدا، في وقت تعزز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.

وقال ترامب: "أستطيع أن أقول إنه يجب أن يكون قلقا جدا، نعم، يجب أن يكون كذلك. وكما تعلمون، هم يتفاوضون معنا"، وفقا لسكاي نيوز.

جي دي فانس الأسلحة النووية النووي التدخل العسكري في إيران إيران نائب ترامب ترامب

