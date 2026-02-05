إعلان

بينهم جنود.. العدل الإسرائيلية تتهم 12 شخصا بتهريب بضائع إلى غزة

كتب : مصراوي

01:16 ص 05/02/2026

وزارة العدل الإسرائيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تل أبيب - (أ ب)

اتهمت وزارة العدل الإسرائيلية 12 شخصا، من بينهم جنود إسرائيليون، الأربعاء بتهريب بضائع بقيمة مئات الآلاف من الدولارات بشكل منهجي إلى غزة، بحسب بيان للمدعي العام الإسرائيلي.

وتضمنت لائحة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، وبعضهم من جنود الاحتياط بالجيش، تهريب السجائر وهواتف آيفون وبطاريات إلى غزة و"مساعدة العدو أثناء الحرب". وقالت إن المتهمين ارتكبوا أفعالهم مع علمهم بإمكانية وصول البضائع إلى حركة حماس وعناصرها.

وربط البيان أيضا شقيق رئيس الأمن الداخلي الإسرائيلي بشبكة التهريب، على الرغم من أنه لم يتم ذكر اسمه بين المتهمين.

وفي الأسابيع الأخيرة، أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن المسؤولين في إسرائيل يشتبهون في استمرار عمليات التهريب في غزة من جانب جنود في الخدمة الفعلية وجنود الاحتياط، بالإضافة إلى آخرين.

ولم يتضح بعد كيف تم إدخال السلع إلى قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة العدل الإسرائيلية قطاع غزة إسرائيل تهريب بضائع إلى غزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"واشنطن بوست" تلغي قسم الرياضة وتخفض عدد المراسلين في الخارج.. ماذا حدث؟
شئون عربية و دولية

"واشنطن بوست" تلغي قسم الرياضة وتخفض عدد المراسلين في الخارج.. ماذا حدث؟
بينهم جنود.. العدل الإسرائيلية تتهم 12 شخصا بتهريب بضائع إلى غزة
شئون عربية و دولية

بينهم جنود.. العدل الإسرائيلية تتهم 12 شخصا بتهريب بضائع إلى غزة
"لو المسلسل وقف عندي اتنين غيره".. منتج مسلسل "روح OFF" يرد على قرار إيقافه
زووم

"لو المسلسل وقف عندي اتنين غيره".. منتج مسلسل "روح OFF" يرد على قرار إيقافه
زيزو يغيب عن الأهلي في 7 مباريات.. تعرف عليها
رياضة محلية

زيزو يغيب عن الأهلي في 7 مباريات.. تعرف عليها
كيف نسقت جلا هشام إطلالتها في أحدث ظهور؟
الموضة

كيف نسقت جلا هشام إطلالتها في أحدث ظهور؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان