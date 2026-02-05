"كنت محظوظًا".. أول تعليق من عمر مرموش بعد ثنائيته أمام نيوكاسل

يشتهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليس فقط بإنجازاته الكروية، بل أيضًا بحياته الشخصية، خصوصًا علاقته مع جورجينا رودريجيز، التي جذبت اهتمام وسائل الإعلام والجماهير منذ بدايتها قبل نحو 9 سنوات.

وبمناسبة احتفال رونالدو اليوم 5 فبراير، بعيد ميلاده الـ41، يعد يوم مناسب للعودة إلى قصة حبه مع جورجينا رودريجيز، التي نسردها في السطور التالية.

لقاء البداية بين رونالدو وجورجينا

التقى رونالدو بجورجينا رودريجيز في منتصف 2016 داخل متجر Gucci في مدريد، حيث كانت تعمل كمساعدة مبيعات.

هذا اللقاء شكّل بداية العلاقة التي تحولت سريعًا من مجرد لقاء عرضي إلى اهتمام متبادل وتواصل مستمر بين الثنائي.

الظهور الرسمي والبداية العلنية

بعد أشهر من اللقاء الأول، ظهر الثنائي لأول مرة علنًا في يناير 2017 خلال حفل Best FIFA Football Awards في زيورخ، ليعلن العالم عن ارتباطهما بطريقة غير مباشرة.

في مايو 2017، بدأ كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز بنشر صور مشتركة على حساباتهما على إنستغرام، وهذا اعتُبر إعلانًا غير رسمي عن علاقتهما.

تأسيس عائلة رونالدو من التوأم إلى آلانا مارتينا

في يونيو 2017، أعلن رونالدو عن ولادة التوأم Eva Maria وMateo عبر أم بديلة، قبل أن يرزقا لاحقًا معًا بطفلتهما الأولى.

وفي 12 نوفمبر 2017، وُلدت آلانا مارتينا، الابنة الأولى لهما معًا، حيث جمع الثنائي اسميهما في اختيار اسمها.

المرحلة الصعبة: فقدان أحد التوأمين

في أبريل 2022، واجه الثنائي تجربة مؤلمة بفقدان ابنهما Angel بعد الولادة، بينما نجت ابنتهما Bella Esmeralda، في حادثة صدمت العائلة.

رونالدو وجورجينا ينتقلان للسعودية

بعد نهاية علاقة رونالدو مع ناديه الأوروبي مانشستر يونايتد، انتقل في يناير 2023 إلى نادي النصر السعودي، وسكنت العائلة في السعودية معًا، فيما أصبحت جورجينا شريكته في الحياة اليومية ورعاية الأبناء.

إعلان خطوبة رونالدو وجورجينا رسميًا

في 11 أغسطس 2025 أعلن الثنائي خطوبتهما رسميًا عبر حساب جورجينا على Instagram بنشر صورة لخاتم الخطوبة، مصحوبة بكلمات “Yes I do. In this and in all my lives”، ليعلن الثنائي اتخاذ قرارًا رسميًا حول علاقتهما بعد نحو ثماني سنوات من الارتباط.