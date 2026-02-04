مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس ملك أسبانيا

ريال بيتيس

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

أتالانتا

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

"أحداث مؤسفة".. احتجاج رسمي من كهرباء الإسماعيلية قبل مواجهة الزمالك

كتب : محمد خيري

10:30 ص 04/02/2026 تعديل في 05/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية (6)
  • عرض 8 صورة
    الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية (4)
  • عرض 8 صورة
    الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية (3)
  • عرض 8 صورة
    الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية (1)
  • عرض 8 صورة
    الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية (2)
  • عرض 8 صورة
    الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية (6)
  • عرض 8 صورة
    الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية باحتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراضًا على قرار لجنة الحكام بتعيين الحكم محمد عباس قابيل لإدارة مباراة الفريق أمام نادي الزمالك.

ويستضيف الزمالك نظيره كهرباء الإسماعيلية في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح نادي كهرباء الإسماعيلية، في بيان رسمي، أن اعتراضه يأتي على خلفية إدارة الحكم محمد عباس قابيل لمباراة الفريق أمام سموحة يوم 26 أغسطس 2025، والتي شهدت – بحسب البيان – قرارات تحكيمية خاطئة وأحداثًا مؤسفة، نتج عنها إيقاف الحكم من جانب لجنة التحكيم بسبب ظهوره بمستوى لا يليق بالمنظومة التحكيمية المصرية.

وأعرب النادي عن استغرابه من إصرار لجنة الحكام على تعيين الحكم ذاته لإدارة مباراة مهمة، رغم الشكوى الرسمية السابقة المقدمة ضده، مشيرًا إلى تخوفه من عدم مراعاة شكاوى الأندية عند اختيار أطقم التحكيم، وهو ما قد يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق.

وأكد البيان في الوقت نفسه ثقة إدارة النادي في نزاهة منظومة التحكيم المصري، مشددًا على أن اللجان التحكيمية تقف على مسافة واحدة من جميع الأندية دون تمييز، وأن أي شبهة لانحياز أو تعمد في القرارات – حتى وإن كانت بنسبة ضئيلة – قد تضر بصورة الكرة المصرية.

وفي ختام بيانه، طالب نادي كهرباء الإسماعيلية الاتحاد المصري لكرة القدم بتكليف طاقم تحكيم دولي لإدارة مباراة الفريق أمام الزمالك، حفاظًا على نزاهة المسابقة، خاصة في ظل تنافس الفريقين على تحسين مراكزهما في جدول ترتيب الدوري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كهرباء الإسماعيلية الزمالك مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية نادي الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ليلة أيقونة الشرق".. تركي آل الشيخ يروج لـ حفل أصالة فبراير الجاري
زووم

"ليلة أيقونة الشرق".. تركي آل الشيخ يروج لـ حفل أصالة فبراير الجاري
حكت مأساتها قبل رحيلها.. آخر ظهور لضحى "ضحية حقيبة الأزاريطة" بالإسكندرية
أخبار المحافظات

حكت مأساتها قبل رحيلها.. آخر ظهور لضحى "ضحية حقيبة الأزاريطة" بالإسكندرية
بينهم جنود.. العدل الإسرائيلية تتهم 12 شخصا بتهريب بضائع إلى غزة
شئون عربية و دولية

بينهم جنود.. العدل الإسرائيلية تتهم 12 شخصا بتهريب بضائع إلى غزة
تجلب الخلافات.. خبيرة طاقة تحذر من ترك الأحذية أمام باب المنزل
علاقات

تجلب الخلافات.. خبيرة طاقة تحذر من ترك الأحذية أمام باب المنزل
"لو المسلسل وقف عندي اتنين غيره".. منتج مسلسل "روح OFF" يرد على قرار إيقافه
زووم

"لو المسلسل وقف عندي اتنين غيره".. منتج مسلسل "روح OFF" يرد على قرار إيقافه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان