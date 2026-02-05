إعلان

سقوط مأساوي ينهي حياة طالبة إعدادية داخل منزلها في المنوفية

كتب : مصراوي

01:56 ص 05/02/2026

الطالبة المتوفاة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


المنوفية- أحمد الباهي:

لقيت طالبة بالشهادة الإعدادية، مصرعها إثر سقوطها من أعلى سلم منزلها بقرية مصطاي التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، في واقعة خيمت حالة من الحزن على أهالي القرية.

كانت مستشفى قويسنا المركزي، قد استقبلت الطالبة "حبيبة صبحي"، 14 عامًا، وهي تعاني من كسور متعددة ونزيف حاد، قبل أن تدخل في غيبوبة تامة، ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها رغم محاولات إسعافها.

أنهت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى استخراج تصريح الدفن تمهيدًا لتشييع الجثمان.

وشيع أهالي قرية مصطاي جثمان الطالبة إلى مثواها الأخير مساء الأربعاء، وسط حالة من الصدمة والحزن، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفاة طالبة إعدادية داخل منزلها في المنوفية المنوفية الشهادة الإعدادية وفاة طالبة في المنوفية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأمم المتحدة: 33.7 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية
شئون عربية و دولية

الأمم المتحدة: 33.7 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية
"واشنطن بوست" تلغي قسم الرياضة وتخفض عدد المراسلين في الخارج.. ماذا حدث؟
شئون عربية و دولية

"واشنطن بوست" تلغي قسم الرياضة وتخفض عدد المراسلين في الخارج.. ماذا حدث؟
تجلب الخلافات.. خبيرة طاقة تحذر من ترك الأحذية أمام باب المنزل
علاقات

تجلب الخلافات.. خبيرة طاقة تحذر من ترك الأحذية أمام باب المنزل
قبل رمضان.. أمين الفتوى يوضح حكم الحقن وتركيب المحاليل للصائم للعلاج أو
أخبار

قبل رمضان.. أمين الفتوى يوضح حكم الحقن وتركيب المحاليل للصائم للعلاج أو
هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد
رياضة محلية

هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان