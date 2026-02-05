سقوط مأساوي ينهي حياة طالبة إعدادية داخل منزلها في المنوفية



المنوفية- أحمد الباهي:

لقيت طالبة بالشهادة الإعدادية، مصرعها إثر سقوطها من أعلى سلم منزلها بقرية مصطاي التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، في واقعة خيمت حالة من الحزن على أهالي القرية.

كانت مستشفى قويسنا المركزي، قد استقبلت الطالبة "حبيبة صبحي"، 14 عامًا، وهي تعاني من كسور متعددة ونزيف حاد، قبل أن تدخل في غيبوبة تامة، ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها رغم محاولات إسعافها.

أنهت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى استخراج تصريح الدفن تمهيدًا لتشييع الجثمان.

وشيع أهالي قرية مصطاي جثمان الطالبة إلى مثواها الأخير مساء الأربعاء، وسط حالة من الصدمة والحزن، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.