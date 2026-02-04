مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

2 1
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

زد

1 1
17:00

المصري

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 2
20:00

الزمالك

كأس ملك أسبانيا

فالنسيا

- -
22:00

أتلتيك بلباو

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

تورينو

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة المصري وزد في الدوري المصري

كتب – محمد عبد السلام:

07:48 م 04/02/2026
    خلال مباراة المصري وزد (2) (1)
    خلال مباراة المصري وزد (1) (1)

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة المصري البورسعيدي وزد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح رأفت خليل، لاعب فريق زد، التسجيل في الدقيقة 42 من عمر المباراة، قبل أن ينجح صلاح محسن في إدراك هدف التعادل للمصري البورسعيدي في الدقيقة 61.

وشهد اللقاء إهدار صلاح محسن ركلة جزاء لصالح المصري، بعدما احتسبها حكم المباراة في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة، رفع فريق المصري رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، بينما رفع فريق زد رصيده إلى 24 نقطة أيضًا، ليأتي في المركز السابع، متأخرًا عن المصري بفارق الأهداف.

مباراة زد والمصري المصري الدوري المصري

