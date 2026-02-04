التعادل الإيجابي يحسم مواجهة المصري وزد في الدوري المصري

سموحة يخطف فوزًا دراميًا على بيراميدز في الدوري المصري

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة المصري البورسعيدي وزد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح رأفت خليل، لاعب فريق زد، التسجيل في الدقيقة 42 من عمر المباراة، قبل أن ينجح صلاح محسن في إدراك هدف التعادل للمصري البورسعيدي في الدقيقة 61.

وشهد اللقاء إهدار صلاح محسن ركلة جزاء لصالح المصري، بعدما احتسبها حكم المباراة في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة، رفع فريق المصري رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، بينما رفع فريق زد رصيده إلى 24 نقطة أيضًا، ليأتي في المركز السابع، متأخرًا عن المصري بفارق الأهداف.