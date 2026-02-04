إصابة بيزيرا تفرض تعديلاً على تشكيل الزمالك.. ما القصة؟

سموحة يخطف فوزًا دراميًا على بيراميدز في الدوري المصري

اضطر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إجراء تغيير مفاجئ في تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة كهرباء الإسماعيلية، و المقامة بينهما حالياً على ستاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء القرار بعدما تأكدت معاناة خوان بيزيرا من إصابة في القدم "عين السمكة"، ليدفع الجهاز الفني بالمهاجم عدي الدباغ بدلاً منه لتعويض غيابه في الخط الأمامي.

وخاض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

محمد صبحي في حراسة المرمى،

وأمامه رباعي الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي الونش – السيد أسامة – محمد إبراهيم.

وفي الوسط: محمد إسماعيل – أحمد حمدي – آدم كايد.

بينما يقود الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ.

ويضم مقاعد البدلاء عدداً من العناصر أبرزهم عبد الله السعيد، إلى جانب مهدي سليمان، بارون أوشينج، أحمد مجدي، محمد شحاتة، يوسف وائل "فرنسي"، محمد حمد، أيمن أمير عبد العزيز، وخوان بيزيرا.