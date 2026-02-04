مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

2 1
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

زد

1 1
17:00

المصري

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 2
20:00

الزمالك

كأس ملك أسبانيا

فالنسيا

- -
22:00

أتلتيك بلباو

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

تورينو

جميع المباريات

إعلان

إصابة بيزيرا تفرض تعديلاً على تشكيل الزمالك.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

08:17 م 04/02/2026 تعديل في 08:18 م
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    بكاء بيزيرا بعد إصابته (3)
  • عرض 15 صورة
    بكاء بيزيرا بعد إصابته (1)
  • عرض 15 صورة
    بكاء بيزيرا بعد إصابته (5)
  • عرض 15 صورة
    بكاء بيزيرا بعد إصابته (2)
  • عرض 15 صورة
    بكاء بيزيرا بعد إصابته (2)
  • عرض 15 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 15 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 15 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 15 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 15 صورة
    خوان بيزيرا من مران الزمالك
  • عرض 15 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 15 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 15 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 15 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اضطر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إجراء تغيير مفاجئ في تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة كهرباء الإسماعيلية، و المقامة بينهما حالياً على ستاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء القرار بعدما تأكدت معاناة خوان بيزيرا من إصابة في القدم "عين السمكة"، ليدفع الجهاز الفني بالمهاجم عدي الدباغ بدلاً منه لتعويض غيابه في الخط الأمامي.

وخاض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

محمد صبحي في حراسة المرمى،

وأمامه رباعي الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي الونش – السيد أسامة – محمد إبراهيم.

وفي الوسط: محمد إسماعيل – أحمد حمدي – آدم كايد.

بينما يقود الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ.

ويضم مقاعد البدلاء عدداً من العناصر أبرزهم عبد الله السعيد، إلى جانب مهدي سليمان، بارون أوشينج، أحمد مجدي، محمد شحاتة، يوسف وائل "فرنسي"، محمد حمد، أيمن أمير عبد العزيز، وخوان بيزيرا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خوان بيزيرا الزمالك الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري الممتاز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل تم رفع أسعار السكر؟.. بيان لشركة الصناعات يحسم الجدل
أخبار مصر

هل تم رفع أسعار السكر؟.. بيان لشركة الصناعات يحسم الجدل
وفاة والد المطرب وليد عطار
زووم

وفاة والد المطرب وليد عطار
هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد
رياضة محلية

هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد

زيزو يغيب عن الأهلي في 7 مباريات.. تعرف عليها
رياضة محلية

زيزو يغيب عن الأهلي في 7 مباريات.. تعرف عليها
ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية ممتازة مع الرئيس الصيني
شئون عربية و دولية

ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية ممتازة مع الرئيس الصيني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان