يدخل الفريق الكروي بنادي بيراميدز مباراته الأفريقية المقبلة أمام ريفرز يونايتد النيجيري لتصحيح المسار، بعد التعثر غير المتوقع محلياً أمام سموحة في الدوري الممتاز.

وتعرض بيراميدز للهزيمة بنتيجة 2-1 أمام سموحة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ويستعد بيراميدز للسفر إلى نيجيريا لمواجهة ريفرز يونايتد، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب جودسويل أكابيو بمدينة أويو أحداث المباراة، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويحتاج بيراميدز إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل رسمياً إلى الدور ربع النهائي من البطولة، خاصة أنه يتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.