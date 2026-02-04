مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

2 1
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

زد

1 1
17:00

المصري

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

2 5
20:00

الزمالك

كأس ملك أسبانيا

فالنسيا

- -
22:00

أتلتيك بلباو

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

تورينو

جميع المباريات

لقاء أفريقي مصيري.. موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الهزيمة أمام سموحة

كتب : نهي خورشيد

09:19 م 04/02/2026 تعديل في 09:24 م
    خلال مباراة بيراميدز ونهضة بركان (2)
    خلال مباراة بيراميدز ونهضة بركان (4)
    خلال مباراة بيراميدز ونهضة بركان (1)
    خلال مباراة بيراميدز ونهضة بركان (3)
    بيراميدز ونهضة بركان (5) (1)
    بيراميدز ونهضة بركان (8) (1)
    بيراميدز ونهضة بركان (11) (1)
    بيراميدز ونهضة بركان (8)

يدخل الفريق الكروي بنادي بيراميدز مباراته الأفريقية المقبلة أمام ريفرز يونايتد النيجيري لتصحيح المسار، بعد التعثر غير المتوقع محلياً أمام سموحة في الدوري الممتاز.

وتعرض بيراميدز للهزيمة بنتيجة 2-1 أمام سموحة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ويستعد بيراميدز للسفر إلى نيجيريا لمواجهة ريفرز يونايتد، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب جودسويل أكابيو بمدينة أويو أحداث المباراة، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويحتاج بيراميدز إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل رسمياً إلى الدور ربع النهائي من البطولة، خاصة أنه يتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

