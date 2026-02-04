مباريات الأمس
سموحة يخطف فوزًا دراميًا على بيراميدز في الدوري المصري

كتب : محمد عبد السلام

07:59 م 04/02/2026
    مباراة سموحة وبيراميدز
    مباراة سموحة وبيراميدز
    مباراة سموحة وبيراميدز
    مباراة سموحة وبيراميدز

حقق فريق سموحة فوزا دراميًا على نظيره بيراميدز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري المصري.

وكانت المباراة تشير للتعادل الإيجابي حتي الدقائق الأخيرة من المباراة، قبل أن يخطف حسام أشرف هدف الفوز القاتل في الدقائق الأخيرة.

وسجل أهداف سموحة كلا من: صامويل أمادو في الدقيقة 3، حسام أشرف في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وأحرز هدف بيراميدز الوحيد في اللقاء اللاعب محمود زلاكة في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز رفع سموحة نقاطه إلى 25 نقطة ليحتل المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 28 نقطة ليحتل المركز الثاني.

