قرار عاجل من الأهلي بشأن إصابة زيزو الأخيرة

كتب : نهي خورشيد

09:23 م 04/02/2026
كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو لاعب القلعة الحمراء، عقب مشاركته في مواجهة البنك الأهلي الأخيرة بالدوري الممتاز.

وأوضح جاب الله أن اللاعب خضع لفحوصات طبية وأشعة رنين مغناطيسي، أثبتت تعرضه لشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة البنك الأهلي التي أُقيمت مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات المسابقة المحلية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأشار طبيب الفريق إلى أنه بالتنسيق مع الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة، تقرر منح زيزو راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام، على أن يبدأ بعدها تنفيذ البرنامج التأهيلي والعلاج الطبيعي وفقاً للإجراءات الطبية المتبعة.

وفي سياق آخر، يستعد الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام شبيبة القبائل الجزائري، والمقرر إقامتها يوم السبت الموافق 7 فبراير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحمد سيد زيزو زيزو الأهلي إصابة زيزو وليد صلاح الدين

