ملخص مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في الدوري

كتب : محمد عبد الهادي

07:28 م 04/02/2026 تعديل في 10:05 م
    الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا كبيرًا على نظيره كهرباء الإسماعيلية، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

وشهدت المباراة غزارة تهديفية بتسجيل 7 أهداف، بواقع 5 للزمالك وهدفان لكهرباء الإسماعيلية.

ملخص مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 2: عرضية من أحمد شريف مرت من تحت رجل ادم كايد ثم شتتها دفاع كهرباء الإسماعيلية بعد ذلك

الدقيقة 5: هجمات متبادلة من الفريقان ورغبة كبيرة لخطف الهدف الأول.

الدقيقة 7: تسديدة قوية من لاعب كهرباء الإسماعيلية من خارج منطقة الجزاء خرجت أعلى مرمى صبحي إلى خارج الملعب

الدقيقة 12: تسديدة من أحمد شريف من داخل منطقة الجزاء خرجت أعلى المرمى لكن الحكم رفع رايته بعد ذلك معلنا تسلل على شريف.

الدقيقة 16: تسديدة قوية من كريم يحيي من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في الونش.

الدقيقة 20: عرضية من أحمد شريف داخل منطقة الجزاء حاول أحد لاعبي الزمالك لعبها بضربة رأسية لكن كريم يحيي تصدى لها برد فعل رائع.

الدقيقة 30: ضغط من لاعبي كهرباء الإسماعيلية

الدقيقة 33: علي سليمان لاعب كهرباء الاسماعيلية يهدر فرصة هدف محقق بتسديدة أعلي مرمي الزمالك الخالي.

الدقيقة 37: هدف أول للزمالك عن طريق أحمد شريف بتسديدة أرضية زاحفة سكنت الشباك بنجاح.

الدقيقة 42: عدي الدباغ يسجل الهدف الثاني للزمالك

الدقيقة 44: كهرباء الإسماعيلية يسجل الهدف الأول له في اللقاء وتصبح النتيجة 2-1.

الدقيقة 45: انتهاء الشوط الأول من مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية.

الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني من مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية.

الدقيقة 52: أحمد شريف يسجل الهدف الثالث للزمالك.

الدقيقة 57: انفراد لصالح كهرباء الإسماعيلية عن طريق علي سليمان لكن صبحي تصدى للكرة لينقذ مرماه من هدف ثاني.

الدقيقة 63: عمر السعيد يسجل الهدف الثاني لكهرباء الإسماعيلية وتصبح النتيجة 3-2.

الدقيقة 73: ناصر منسي يستغل خطأ دفاع لاعبي كهرباء الإسماعيلية ويسجل الهدف الرابع للزمالك

الدقيقة 82: ناصر منسي يهدر فرصة هدف محقق للزمالك بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت أعلي العارضة.

الدقيقة 87: عدي الدباغ يسجل الهدف الخامس للزمالك بتسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء

الدقيقة 90: الحكم يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 90+7: ناصر منسي يسجل الهدف السادس للزمالك برأسية من داخل منطقة الجزاء

الدقيقة 90+7: الحكم يلغي هدف ناصر منسي بداعي التسلل

الدقيقة 90+8: نهاية المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 5-2

