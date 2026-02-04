مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

2 1
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

زد

1 1
17:00

المصري

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
20:00

الزمالك

كأس ملك أسبانيا

فالنسيا

- -
22:00

أتلتيك بلباو

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

تورينو

جميع المباريات

مفاجأة بالهجوم.. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

كتب : محمد عبد الهادي

07:16 م 04/02/2026 تعديل في 07:21 م
كشف معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام كهرباء الإسماعيلية المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهد التشكيل الدفع بالمهاجم ناصر منسي في التشكيلة الأساسية، بعدما شارك عدي الدباغ مؤخرًا أساسيًا، كما دفع معتمد جمال باللاعب أحمد شريف لتعويض غياب شيكو بانزا الذي استبعد قبل المباراة بسبب إصابته بنزلة برد.

كما شهد التشكيل الدفع باللاعب أحمد حمدي في وسط الملعب، ليعود اللاعب للتشكيل الأساسي بعد غيابه فترة طويلة عن المشاركة بشكل أساسي.

تشكيل الزمالك لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

حراسة المرمى : محمد صبحى.

خط الدفاع : أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد إسماعيل – أحمد حمدي – آدم كايد.

خط الهجوم : أحمد شريف – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وبارون أوشينج وأحمد مجدي ومحمد شحاتة ويوسف وائل "فرنسي" ومحمد حمد وعبد الله السعيد وأيمن أمير عبد العزيز وعدي الدباغ.

الزمالك تشكيل الزمالك مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية الدوري المصري

